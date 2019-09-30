مارك ميلاي رئيس الأركان الجديد للجيش الأمريكي

تولى الجنرال مارك ميلاي (61 عاما)، اليوم الاثنين، منصب رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي، وبات المستشار العسكري للرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال، المعروف بصراحته، بعد أن أدى القسم الرسمي، بحضور ترامب: "يمكنكم أن تثقوا بأنني سأقدم لكم دائما، مشورة عسكرية مطلعة وصريحة وغير منحازة".

ورد ترامب، على هذه الكلمات بالقول: "أنت صديقي ومستشاري، وتستحق هذا المنصب، لم أشك في ذلك يوما".

It was my Great Honor to attend this mornings Welcome Ceremony for the 20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley! https://t.co/CXoDPnimgz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 сентября 2019 г.

والجنرال ميلاي ضابط أمريكي لامع، تخرج من جامعة برنستون، وشارك في حربي العراق وأفغانستان.

وحل الجنرال مارك ميلاي، محل الجنرال جو دانفورد، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، في هذا المنصب في 2015 ، لعامين وجدد له ترامب في 2017، لعامين جديدين.

ويستفيد رئيس الأركان الجديد، من قانون تم إقراره عام 2017 ، يتضمن زيادة ولاية رئيس الأركان ومعاونه إلى الضعف (من عامين إلى أربعة اعوام) لضمان الاستمرارية العسكرية، رغم تعاقب الإدارات الأمريكية.

المصدر: afp