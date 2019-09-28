اختفاء سفينة على متنها أوكرانيون في الأطلسي

اختفت السفينة Bourbon Rhode، التي ضمن طاقمها مجموعة من المواطنين الأوكرانيين، خلال عاصفة في المحيط الأطلسي قبل أيام.

وقال نائب مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية فاسيلي كيريليتش، اليوم إن، سلطات بلاده، علمت بالحادث يوم 26 سبتمبر.

وأضاف أن السفينة، اختفت عندما كانت تبحر بالقرب من جزيرة مارتينيك (التابعة لفرنسا) في بحر الكاريبي.

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وخلال عمليات البحث والإنقاذ، تم العثور على ثلاثة أشخاص حتى الآن، اثنان منهم من مواطني أوكرانيا، ولا تزال عمليات البحث مستمرة.

وتفيد المعلومات المتوفرة، بوجود 10 من الأوكرانيين، على متن السفينة المفقودة التي كانت تقل 14 شخصا.

من جانبها، كتبت المجلة البحرية Seafarers Journal، أن السفينة كانت متجهة إلى مدينة "جورج تاون" (غويانا) وقادمة من جزر الكناري، عندما ضربها إعصار بحري قوي.

المصدر: لينتا رو