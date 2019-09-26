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غرق سفينة صيد روسية في النرويج

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غرق سفينة صيد روسية في النرويج
صورة من اليوتيوب
لحظات غرق سفينة روسية في النرويج بعد 22 ساعة من الكفاح مع حريق
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ذهبت محاولات رجال الإنقاذ النرويجيين لإطفاء حريق أتى على سفينة صيد روسية أدراج الريح، حيث غرقت السفينة بعد 22 ساعة من محاولات إخماد النار على متنها.

ويظهر من مقطع فيديو صور الحادث، لحظات غرق السفينة "بوختا نايزدنيك" في ميناء مدينة ترومسو بشمال النرويج.

وعن أسباب اندلاع الحريق تشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة التي يبلغ طولها 64 مترا، كانت قصدت الميناء في النرويج لإجراء عمليات صيانة وخلال تنفيذ أعمال اللحام، اندلع على متنها حريق خرج عن السيطرة.

وأكدت وسائل الإعلام أن أفراد الطاقم الذي يبلغ عددهم 29 شخصا بسلام، رغم أن التقارير الأولية أشارت إلى أنه تم إننقاد 25 شخصا من أصل 29.

وكإجراء احترازي قام رجال الإطفاء بإجلاء سكان المنازل المجاورة لرصيف الميناء في دائرة 300 متر، حيث احترقت السفينة التي كانت متخصصة في صيد سمك الحدوق وسمك القد.

المصدر: RT

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