فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أفغانستان على وقع تهديدات طالبان

فتحت مراكز الاقتراع السبت أبوابها في كل أنحاء أفغانستان لانتخاب رئيس للبلاد، بحسب ما أعلن المتحدّث باسم لجنة الانتخابات، على الرغم من تحذير حركة طالبان من المشاركة في التصويت.

وقال المتحدث إن "التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد"، مع أن حركة طالبان حذرت زهاء 9,6 ملايين ناخب بضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.

وتواجه الانتخابات خطر وقوع أعمال عنف، خصوصًا أن طالبان شنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقار الحملات، والتجمعات الانتخابية وأهدافا أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أسفر تفجير شاحنة في كابول عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

وفي وقت سابق، أصدرت طالبان بيانا كررت فيه تهديداتها السابقة بأن حياة كل مقترع مهددة.

وجاء في بيان طالبان أن الحركة "تنوي عرقلة هذه العملية المزورة للغزاة الأمريكيين وبعض أتباعهم عبر مهاجمة كل عناصر الأمن... واستهداف مكاتب (الاقتراع) ومراكزه".

ونبّه البيان الأفغان إلى "ضرورة البقاء بعيدين عن مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي وعدم تعريض أنفسهم للخطر".

وفي مايو 2017 أسفر انفجار شاحنة مفخخة قرب السفارة الألمانية عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح المئات.

المصدر: "أ ف ب"