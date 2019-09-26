عشية الانتخابات الأفغانية.. كابل تشدد الإجراءات الأمنية وباكستان تغلق الحدود

قامت سلطات أفغانستان بتشديد الإجراءات الأمنية عشية الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري يوم 28 سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها، أن قوات الأمن تعزز انتشارها على الحواجز عند مداخل العاصمة وستمنع الشاحنات من دخولها اعتبارا من اليوم الخميس.

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وأضاف البيان أنه "يمنع أيضا على الشاحنات الصغيرة دخول المدينة حتى انتهاء الانتخابات".

من جهتها أعلنت باكستان عن إغلاق بعض المعابر على الحدود مع أفغانستان، وسيتم تشديد الإجراءات الأمنية في المعابر الأخرى.

كما ستمنع السلطات الباكستانية أيضا دخول الشاحنات في 27 و28 سبتمبر الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية التهديدات المتكررة من جانب حركة "طالبان"، التي أعلنت في آخر بيان لها عزمها على عرقلة الانتخابات التي وصفتها بـ "العملية المزورة للغزاة الأمريكيين وبعض أتباعهم".

وهددت الحركة باستهداف عناصر القوات الأمنية الأفغانية ومراكز الاقتراع.

وقد شنت "طالبان" في الفترة الأخيرة سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقرات الحملات والتجمعات الانتخابية وغير ذلك قبيل الانتخابات.

المصدر: وكالات