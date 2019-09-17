مقتل 24 شخصا بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس أفغانستان شمال العاصمة كابل، مضيفة أن الرئيس أشرف غني لم يصب بأذى.

وأشارت قناة "طلوع نيوز" إلى أن الانفجار وقع قبيل بدء غني بإلقاء كلمته أمام مؤيديه.

من جانبها، قالت الشرطة المحلية، إن حصيلة الضحايا تقدر حتى الآن بـ 8 قتلى و10 جرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن التفجير نفذه انتحاري بدراجة نارية.

وفي وقت سابق ذكر مسؤول محلي، أن التفجير تسببت فيه عبوة ناسفة تم تركيبها في سيارة لقوات الأمن.

VIDEO: Scene of blast near President Ghani’s campaign gathering in #Parwan ( 24 killed, and over 30 wounded) #Afghanistanpic.twitter.com/YGI6mYT4wl — TOLOnews (@TOLOnews) September 17, 2019

ولم تتبن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الهجوم.

وكانت حركة "طالبان" قد هددت بإحباط الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر الحالي، والتي ترشح لخوضا 18 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي ومنافسه الأساسي في الانتخابات السابقة عبد الله عبد الله.

المصدر: وسائل إعلام أفعانية