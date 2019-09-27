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لوكاشينكو يبتسم لصحفية أوكرانية سألته عن القرم

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لوكاشينكو يبتسم لصحفية أوكرانية سألته عن القرم
Reuters
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لم يستطع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، تماسك نفسه، عندما سألته الصحفية الأوكرانية أولغا كوشيلينكو، عما إذا كانت روسيا ستعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية،: "لا أعرف ذلك، بصراحة، لكن يبدو لي - لا. وفقا للرئيس الروسي، تم حل هذه القضية اليوم وإلى الأبد. وهذا ما قاله لافروف الحريص والهادئ، وتؤكد ذلك أيضا كل القيادة الروسية. على هذا الموضوع  يوجد إجماع في المجتمع الروسي. لا توجد أي قضية أخرى، يدعم المواطنون الروس قيادتهم فيها بقوة، مثل موضوع القرم".

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بيلاروس لم تعترف بعد، بانضمام القرم إلى روسيا. وفي مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، أمس قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا لن تمارس ضغوطًا على أقرب حلفائها في هذا الصدد.

 

المصدر: politnavigator

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