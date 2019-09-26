الرئيس البيلاروسي: سنقدم "مشروعا مربحا" في مجال صناعة الصواريخ إلى أوكرانيا

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده تستطيع تنفيذ مشاريع مشتركة مع أوكرانيا، في مجال بناء وإنتاج الصواريخ.

وأشار إلى أن الجانب البيلاروسي سيقدم المقترحات المتعلقة بذلك، خلال منتدى مناطق الدولتين، الذي سيعقد في أوائل أكتوبر.

وأضاف لوكاشينكو في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الأوكرانية: "سيتضمن جدول أعمال مفاوضاتنا، الاقتصاد والمشاريع المشتركة. على سبيل المثال، إنتاج الصواريخ، موضوع مهم بالنسبة لنا. لقد باشرنا بأنفسنا بالفعل في بناء صاروخ جديد ، لكن تنقصنا الكفاءات والكوادر الخبيرة المختصة. وكل ذلك متوفر لديكم".

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وأكد لوكاشينكو، أن الحديث لا يدور عن صواريخ عابرة للقارات. وقال: "لماذا لا نناقش هذا المشروع، ونكلف المتخصصين بالعمل لتنفيذه ".

وأشار إلى أن الجانب البيلاروسي، عرض سابقا على أوكرانيا التعاون في هذا المجال. وقال: "لقد كان مشروعا مربحا جدا لبلادكم، والرئيس السابق بيترو بوروشينكو، قال إنه مربح جدا، وسنعمل في هذا الاتجاه. لكن حتى الآن، لا يوجد عمل. والحديث يجري عن مليارات".

المصدر: تاس