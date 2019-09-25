مصافحة ماكرون وهو جالس لأمير قطر تثير جدلا

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشر فيديو مصافحته لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني جالسا.

وجاءت هذه المصافحة أثناء فعاليات قمة العمل المناخي بنيويورك التي عقدت أمس الثلاثاء على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أعلن الزعيم القطري عن إسهام بلاده بـ100 مليون دولار في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ.

وبعد إلقاء كلمته عاد الأمير تميم إلى كرسيه على منصة الفعالية وصافح قبل ذلك الرئيس ماكرون ورئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس اللذين لم يقوما من كرسييهما.

الرئيس الفرنسي ماكرون يمد يديه وهو جالساً على الكرسي أثناء مصافحة الشيخ تميم بن حمد أمير قطر ، دون مراعاة لبروتوكول مصافحة رئيس دولة pic.twitter.com/P01utL1tD8 — ابو احمد (@AliAhmedsaudi) September 24, 2019

وأثارت هذه المصافحة اهتماما كبيرا من قبل المغردين الخليجيين في "تويتر" الذين رأوا في ذلك مخالفة لبروتوكول مصافحة زعيم لزعيم أجنبي.

المصدر: RT + وكالات