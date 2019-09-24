قطر تتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة آثار التغير المناخي

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده تبرعت بمبلغ 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا من أجل دعم الجهود في مكافحة الآثار الضارة للتغير المناخي.

أعلنت في قمة العمل المناخي مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ الذي يهدد كافة أشكال الحياة. #قمة_المناخpic.twitter.com/uGmNfYj385 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 23, 2019

وقال أمير قطر في افتتاح القمة الدولية للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، صباح الاثنين، إن بلاده تستعد لإجراء دورة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ضمن مباريات نظيفة وصديقة للبيئة، إذ تستعد لاستخدام واسع للطاقة الشمسية وتجنب التلوث البيئي والابتعاد عن انبعاثات غاز الكربون.

وأضاف أن "قطر ملتزمة بتنظيم بطولة صديقة للبيئة، أول بطولة محايدة للكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه".

واستعرض أمير قطر جهود بلاده في مجال حماية البيئة والتحول نحو الطاقة النظيفة، والإجراءات التي اتخذتها لاحتواء التغير المناخي.

وأشار إلى أن بلاده وضعت مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين تزيد إلى 500 ميغاواط بعد ذلك.

المصدر: وكالات