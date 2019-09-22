إسرائيل تشرع في قطع الكهرباء عن مناطق في الضفة

شرعت شركة الكهرباء الإسرائيلية اعتبارا من اليوم الأحد، في تنفيذ قرارها قطع الطاقة الكهربائية عن بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة بدعوى تراكم الديون عليها.

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وذكرت الشركة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار، أن هذا الإجراء يأتي بسبب عجز شركة كهرباء محافظة القدس عن سداد ديونها المقدرة بـ 485 مليون دولار.

وأكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس، علي حمودة، في حديث لموقع "المونيتور"، أن القرار يقضي بقطع الكهرباء لساعتين يوميا بالتناوب عن المناطق التي تزودها الشركة، بما فيها وسط رام الله، حسب جدول مكاني أصدره الجانب الإسرائيلي.

ولفت المسؤول إلى أن السبب الأساسي لتراكم ديون الشركة يعود إلى سرقة الكهرباء في أكثر من 40 موقعا في المناطق التي لا تسيطر عليها السلطة الفلسطينية بالضفة.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن الشركة الإسرائيلية، خوفا من تصعيد عنف محتمل، ستمضي في تطبيق القرار تدريجيا وفي مناطق محددة فقط، مع رفع الغرامة تدريجيا إذا لم يتم تسديد الديون.

ومن المقرر أن يطال الإجراء ثلاث محافظات، هي القدس ورام الله وبيت لحم.

وتعتبر شركة كهرباء القدس أكبر مزود للكهرباء في الضفة وتشمل تغطيتها محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار، وبعض مناطق القدس، وتعتمد على استيراد 90% من حاجتها الكهربائية من الشركة الإسرائيلية.

وسبق أن حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من العواقب الوخيمة التي سيجلبها القرار الإسرائيلي، لا سيما على المرضى في المستشفيات الفلسطينية.

المصدر: وكالات