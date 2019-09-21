وزيرة الصحة الفلسطينية: قطع إسرائيل للكهرباء يهدد حياة المرضى

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، من عواقب قطع إسرائيل للتيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، إضافة إلى تأثيره السلبي بشكل عام على كافة المواطنين وعلى صلاحية المواد الغذائية التي تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية واللقاحات المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وأشارت الكيلة إلى أن أغلب اللقاحات تخزن في درجة حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية، وهناك عدد من اللقاحات التي يتم تخزينها في درجات حرارة أقل قد تصل الى 20 تحت الصفر، مثل لقاح شلل الأطفال، لذلك فإن قطع الكهرباء يؤثر سلبا على فعاليتها.

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وتابعت الكيلة أن هذه الخطوة الخطيرة التي ستقدم عليها إسرائيل، تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وهي لا تراعي أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية، السلطات الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وعن أي مضاعفات ربما تحدث لهم، وناشدت في الوقت ذاته، المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل لإيقاف هذا العقاب الجماعي.

وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية بالمواطنين الذين يحفظون أدويتهم في الثلاجات، بعدم فتح ثلاجاتهم خلال فترة القطع، إلا للضرورة للحفاظ على برودة الثلاجة وتقليل احتمالية التأثير على فعالية الدواء المخزن.

يشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية، قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية، هي القدس ورام الله وبيت لحم، بحجة تراكم الديون عليها.

المصدر: وكالة وفا