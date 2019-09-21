العراق يستعد لاسترجاع الأرشيف اليهودي من الولايات المتحدة

أكدت حكومة بغداد عن وجود اتفاق بينها والولايات المتحدة على استعادة الأرشيف اليهودي، خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي كان متواجدا في العراق حتى عام 2004.

وقال وزير الثقافة العراقي، عبد الأمير الحمداني، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن حكومة بغداد تسعى بموجب الاتفاق الذي سيستمر حتى 2021، إلى "استرجاع آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق خلال الفترة الأخيرة"، مذكرا بأن الأرشيف اليهودي وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2004 بغية الحفاظ عليه وحمايته، ثم اتفقت حكومتا البلدين على إعادته عام 2021 كأقصى موعد.

وسبق أن أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن الأرشيف اليهودي العراقي لا يزال في عهدة إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية، مبدية التزام واشنطن بالاتفاق المبرم.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات