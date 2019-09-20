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القبض على "أمير تلعفر" الداعشي في تركيا

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القبض على
Reuters Umit Bektas
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 عراقيين، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم أحد القياديين بالتنظيم، المعروف بـ "أمير تلعفر".

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وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن الأمن التركي أوقف 4 أشخاص في ولاية قيصري وسط البلاد، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونقلت عن مصادر أمنية تركية، قولها إن "قوات مكافحة الإرهاب في قيصري، نفذت عملية أمنية في الولاية أسفرت عن القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، ويشتبه بانتمائهم لـ (داعش)، بينهم ما يسمى في التنظيم الإرهابي بـ (أمير تلعفر)، المدينة التابعة لمحافظة نينوى شمال غربي العراق".

ووفق المصادر نفسها، فقد دخل القيادي بالتنظيم الإرهابي إلى الأراضي التركية عبر طرق غير قانونية.

المصدر: الأناضول

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