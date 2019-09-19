أهدى ولاية بكاملها للبغدادي فوقع في قبضة الأمن التركي!

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على شخص لم تكشف هويته، بتهمة تأيده تنظيم "داعش" ومكاتبة زعيمه "أبو بكر البغدادي".

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وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المتهم كان نشر على موقع للتواصل الاجتماعي صورة التقطت في ولاية قونية التركية في 17 سبتمبر الجاري مرفقة بورقة كتبت عليها رسالة موجهة إلى البغدادي، زعيم تنظيم "داعش".

yenisafak.com

وتعهدت الرسالة المكتوبة باللغة العربية بتقديم هدية للبغدادي عبارة عن "بشارة تتعلق بولاية قونية التركية.. ولاية قونيا!".

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لولاية قونية التركية، القبض على هذا الشخص، مشيرا إلى أنه حُول إلى قسم مكافحة الإرهاب.

المصدر: yenisafak