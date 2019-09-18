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العراق.. انطلاق عمليات "إرادة النصر" الخامسة في الأنبار

أخبار العالم العربي

العراق.. انطلاق عمليات
Reuters
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انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عمليات "إرادة النصر" الخامسة في محافظة الأنبار، غربي العراق لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" هناك.

وتشارك في العمليات، قوات من الجيش العراقي، بإسناد من طيرانه ومن القوة الجوية، بالإضافة إلى قوات من الحشد الشعبي.

وكانت المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار، غربي العراق، انطلقت في الـ24 من أغسطس الماضي، وهدفت إلى تفتيش وتطهير كامل الصحراء، ومناطق محددة في محافظة الأنبار، من بقايا فلول عصابات "داعش" الإرهابية.

 المصدر: RT

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