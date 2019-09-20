ظريف: يبدو أن أمريكا وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران "حتى آخر أمريكي"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران "حتى آخر أمريكي".

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وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ليست إيران التي ترغب في القتال حتى آخر أمريكي، بل يبدو أن "الفريق ب" هو من يرغب في قتال إيران حتى آخر أمريكي".

وأضاف: "لا ترغب إيران في شن الحرب، لكننا سندافع دائما عن شعبنا وأمتنا".

.@SecPompeo has it the other way around:



It's not #Iran that wishes to fight to the last American; rather, it is his #B_Team hosts who seem to wish to fight Iran to the last American.



Iran has no desire for war, but we will, and always have, defend our people and our nation. — Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2019

وقال ظريف في الماضي إن ما يسمى بـ "الفريق ب" الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين (نتنياهو) وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان (محمد) ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بولتون (جون) وولي عهد أبو ظبي بن زايد (محمد)، يمكن أن يدفع الرئيس الأمريكي إلى الدخول في صراع مع طهران.

يتبع..