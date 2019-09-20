 
مباشر

ظريف: يبدو أن أمريكا وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران "حتى آخر أمريكي"

أخبار العالم

ظريف: يبدو أن أمريكا وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران
Reuters Lai Seng Sin
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mff4

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وحليفتيها السعودية والإمارات تريد محاربة إيران "حتى آخر أمريكي".

إقرأ المزيد
وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان تهدئة التوتر في المنطقة
وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان تهدئة التوتر في المنطقة

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ليست إيران التي ترغب في القتال حتى آخر أمريكي، بل يبدو أن "الفريق ب" هو من يرغب في قتال إيران حتى آخر أمريكي".

وأضاف: "لا ترغب إيران في شن الحرب، لكننا سندافع دائما عن شعبنا وأمتنا".

وقال ظريف في الماضي إن ما يسمى بـ "الفريق ب" الذي يضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين (نتنياهو) وولي العهد السعودي الأمير بن سلمان (محمد) ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بولتون (جون) وولي عهد أبو ظبي بن زايد (محمد)، يمكن أن يدفع الرئيس الأمريكي إلى الدخول في صراع مع طهران.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا