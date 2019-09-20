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وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان تهدئة التوتر في المنطقة

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وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان تهدئة التوتر في المنطقة
RT
وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف
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تلقى وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، اتصالا من نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بحثا خلاله تهدئة التوتر في المنطقة لتجنب المزيد من المخاطر.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الوزير الإيراني أعرب عن تمنيات القيادة الإيرانية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافية بعد العارض الصحي الذي تعرض له.

المصدر: كونا

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