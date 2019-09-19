الحرس الثوري: مستعدون ولا نخشى عدوا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الحرس الثوري يقف على الحدود وعلى أتم الاستعداد و"نحن لا نخشى عدوا سواء كان صغيرا أو كبيرا".

وأضاف سلامي في كلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع خيرية في محافظة خراسان الشمالية، اليوم الخميس: "لقد أغلقنا الطرق أمام العدو لشن أي حرب ضدنا".

وقال: "لقد تم اجتياز الأمور المقلقة، والعدو بدوره يعترف بذلك، واليوم بلغنا من القوة قدرا بحيث بات ينسب لنا العدو مرغما، التورط باي حادث كذبا".

وأوضح قائد الحرس الثوري أن "العدو يستهدف إفقار الشعب وإضعاف إيران، غير أننا لن نمسح له بكل ما أوتينا من قوة".

المصدر: RT + فارس