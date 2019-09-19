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ترامب يوضح "الخيار النهائي" ضد إيران

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ترامب يوضح
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران، وهناك الكثير من الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

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وأوضح ترامب أمس الأربعاء للصحفيين في لوس أنجليس خلال قيامه بجولة تفقدية للجدار الحدودي الذي يجري إنشاؤه بولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك: "هناك الكثير من الخيارات. هناك الخيار النهائي وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير. وسوف نرى".

وأضاف: "أقول إن الخيار النهائي يعني الحرب".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي هذه بعد أن عرضت السعودية حطاما لطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استخدمت في هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارها أدلة "لا يمكن دحضها على العدوان الإيراني".

واتخذ ترامب نهجا حذرا في حين وصف وزير خارجيته، مايك بومبيو، خلال زيارته للسعودية، الهجوم بأنه "عمل من أعمال الحرب" على المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

ونفت إيران مجددا في 14 سبتمبر مسؤوليتها عن الهجوم الذي أصاب أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، مما أدى في بادئ الأمر إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها شنته من ثلاثة مواقع في اليمن.

المصدر: رويترز

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