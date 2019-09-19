أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تدعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها وأنه "لن يتم التساهل" مع سلوك إيران التهديدي.

Met with #Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman today to discuss the unprecedented attacks against Saudi Arabia’s oil infrastructure. The U.S. stands with #SaudiArabia and supports its right to defend itself. The Iranian regime’s threatening behavior will not be tolerated. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 18 сентября 2019 г.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، إنه أكد خلال اجتماع عقده مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة الهجمات غير المسبوقة ضد منشآت شركة "أرامكو" النفطية، وقوف الولايات المتحدة مع السعودية وتأييدها لحقها في الدفاع عن نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن بومبيو أدان الهجمات، التي تعرضت لها منشأت نفط بالسعودية وأعلن تأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

وقالت الوكالة إن ولي العهد أكد خلال الاجتماع على أن "الاعتداءات التخريبية" على شركة "أرامكو" السعودية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

المصدر: رويترز