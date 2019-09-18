ترامب: العقوبات الجديدة على إيران سنعلن عنها خلال الساعات الـ 48 المقبلة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وفي حديث قصير للصحفيين، اليوم الأربعاء، وصف ترامب العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، مضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.

وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل".

وتابع قائلا: "قرارنا عدم ضرب إيران من قبل هو دليل على قوتنا".

وقبل هذا التصريح، أعلن ترامب عبر "تويتر" أنه أوعز إلى وزارة المالية بتشديد العقوبات المفروضة على إيران.

المصدر: وكالات