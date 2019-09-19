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وزير دفاع أمريكي سابق يحذر بلاده: الأمر لا يشبه توجيه ضربة إلى سوريا

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وزير دفاع أمريكي سابق يحذر بلاده: الأمر لا يشبه توجيه ضربة إلى سوريا
AFP
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حذر وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، ليون بانيتا، من تبعات توجيه بلاده ضربة عسكرية او قيامها بعمل عسكري ضد إيران، على خلفية الهجوم على منشأتي نفط في السعودية السبت الماضي.

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وفي تعليق على تطور الأحداث بعد اتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم على معملي أرامكو السعودية في بقيق وخريص قال بانيتا: "كوزير كنا دوما قلقين من احتمال الذهاب وتوجيه ضربة لإيران، الأمر ليس ذاته كتوجيه ضربة لسوريا، فإيران لديها القدرة على استخدام الصواريخ لضرب قواتنا والرد باستهداف قواعدنا وتحويل وتصعيد وتيرة الحرب بصورة سريعة".

ودعا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الولايات المتحدة إلى أن "تكون حذرة في اتخاذ قرار ما إذا كانت ستستخدم عملا عسكريا هنا، لم يكن ذلك (هجوم أرامكو) عملا عسكريا ضد قواتنا، وعلى أمريكا الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل المملكة العربية السعودية".

وشدد في مقابلة مع شبكة "CNN" على ضرورة أن تتخذ واشنطن قرارها وفقا لـ"مصالحنا وأمننا القومي، وهذا ما يجب أن نقوم به هنا، لا ما يقوله ويريده الآخرون.. نعم يمكننا التنسيق والاستشارة مع السعودية ودول أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل عسكري، فإن هذا النوع من القرار يجب أن تتخذه أمريكا بمفردها وفي سبيلها فقط".

المصدر: CNN

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