ترامب: لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط.. شكرا سيدي الرئيس!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن بلاده ليست في حاجة إلى نفط وغاز منطقة الشرق الأوسط، لكنه أكد أن واشنطن ستساعد حلفاءها.

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وقال ترامب في تغريدة بالخصوص: "بما أننا خلال السنوات القليلة الماضية حققنا نجاحا كبيرا في مجال الطاقة (شكرا سيدي الرئيس!)، ونحن مصدر خالص للطاقة، وأصبحنا الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا هناك عدد قليل جدا من ناقلات النفط، لكننا سنساعد حلفاءنا".

وكان الرئيس الأمريكي أدلى في 24 من يوليو الماضي بتصريح مماثل، شدد فيه على أن بلاده ليست في حاجة إلى استيراد النفط لأنها أصبحت دولة مصدرة، وهي لا تحتاج أيضا إلى حراسة مضيق هرمز من أجل دول غنية من دون مقابل.

وقال ترامب في تلك المناسبة: "نحن نحصل على نفط قليل جدا من المضائق... لقد قالوا إنه لا توجد ناقلات نفط أمريكية هناك، بل من الصين واليابان. الصين تستورد 65% من النفط من هناك واليابان 25% ودول أخرى تحصل على الكثير أيضا".

المصدر: تويتر + وكالات