 
مباشر

مقتل 6 جنود في الكاميرون بهجوم لـ"بوكو حرام"

أخبار العالم

مقتل 6 جنود في الكاميرون بهجوم لـ
Reuters Afolabi Sotunde
الحدود بين نيجيريا والكاميرون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meok

أعلنت السلطات في الكاميرون مقتل 6 جنود في هجوم شنه عناصر جماعة "بوكو حرام" في منقطة تقع بالقرب من الحدود مع نيجيريا، شمال البلاد يوم الجمعة الماضي.

إقرأ المزيد
اغتصبوا النساء والصغيرات أمام أعيننا.. الهروب من إفريقيا لسراديب باريس!
اغتصبوا النساء والصغيرات أمام أعيننا.. الهروب من إفريقيا لسراديب باريس!

وأصيب 9 جنود بجروح في الهجوم، الذي استهدف موقعا عسكريا في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين في الإدارة المحلية وضابط في الجيش.

وقال أحد المسؤولين إن 5 جنود قتلوا أثناء الهجوم، بينما توفي السادس متأثرا بجروحه الأحد، بينما أكد المسؤولون أن المهاجمين كانوا من عناصر "بوكو حرام".

وفي 10 يونيو الماضي، قتل 17 جنديا من الكاميرون، في هجوم وقع في المنطقة ذاتها.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" التي أعلنت ولاءها لـ"داعش" في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجماتها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ربما هو الأغلى في العالم.. سرقة مرحاض قيمته مليون جنيه إسترليني من قصر بريطاني