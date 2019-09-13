شكك رئيس فنلندا ساولي نيينيستو في جدوى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، وذلك في رد غير مباشر على دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الإبقاء عليها "حتى تحقيق السلام".

إقرأ المزيد

وبعد إطلاق زيلينسكي دعوته خلال ندوة دولية في العاصمة كييف اليوم الجمعة، صعد نيينيستو على منصة الندوة لإلقاء كلمته وقال: "كانت هناك تصريحات بأن الاقتصاد الروسي سينهار تحت ضغط العقوبات وأنهم سيضطرون للتراجع... لكن ذلك لم يحدث وأخشى أنه لن يحدث في المستقبل المنظور".

وأشار نيينيستو إلى أن الاستمرار في التفكير بعقلية اللونين الأبيض والأسود هو وصفة للهزيمة الحتمية"، معبرا عن قناعته العميقة بأنه "يجب إعادة أوروبا إلى عملية سلمية"، وأضاف: "إذا أبدينا إصرارا، فسيكون النجاح حليفنا".

وأشاد الرئيس الفنلندي بعملية تبادل المعتقلين بين موسكو وكييف التي تمت هذا الشهر بعد أن "تمكن الرئيسين بوتين وزيلينسكي من التوصل إلى اتفاق بشأنها"، معتبرا ذلك خطوة صغيرة، لكنها مهمة في طريق استعادة الحوار كأسلوب لتسوية الخلافات وحل المشاكل.

من جانبه، عبر الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن تقييم الكرملين السلبي لتصريحات زيلينسكي بشأن ضرورة إبقاء العقوبات الغربية على روسيا، وقال إن التجربة أثبتت أن "العقوبات سلاح ذو حدين"، لا يفيد أحدا ولا يساعد في حل المشكلة، فضلا عن كونه مخالفا للقانون الدولي.

ولم يستبعد بيسكوف إجراء عملية جديدة لتبادل المعتقلين بين موسكو وكييف، مضيفا أن تحضيرها يتطلب "جهودا مضنية تستغرق وقتا طويلا".

المصدر: وكالات