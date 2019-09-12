كييف تعمل على خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات مينسك

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تعمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، أن خارطة الطريق ستكون لها مواعيد محددة لتطبيقها، مشيرا إلى أن هذا العمل جار تحضيرا لقمة "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، التي لم يحدد موعد انعقادها بعد.

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وأكدت إيرينا فيريشوك النائبة في البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" التابع لزيلينسكي، أن خارطة الطريق تشمل تسهيل الإجراءات المتعلقة بعبور "المنطقة الرمادية" عند خط التماس بين الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية، وبين تلك التي تحت سيطرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، وكذلك الإجراءات الخاصة بحصول سكان دونباس على الوثائق الأوكرانية ومعاشات التقاعد من الدولة.

يذكر أن التحضير لقمة "رباعية النورماندي" كان أحد المواضيع الرئيسية التي نوقشت خلال الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: وكالات