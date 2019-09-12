اقتراح  أوكراني لاستئناف الحوار البرلماني مع روسيا

قال عضو البرلمان الأوكراني، فاديم نوفينسكي، إن تطبيع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، يتطلب إعادة الحوار بين برلماني الدولتين، وكذلك استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل.

وأضاف البرلماني الذي ينتمي إلى "الكتلة المعارضة": "بدون بدء الحوار، لا يمكن استعادة العلاقات الطبيعية بين الدولتين. في الوقت الراهن، الحوار متوقف عمليا. هناك بعض المفاوضات المجزأة في إطار مجموعة مينسك للاتصال... من المهم جدا استئناف الحوار على كافة المستويات، هذا لا يمكن أن يكون، فقط حوار بين رئيسي الدولتين... يجب إعادة الحوار بين البرلمانيين".

ويرى البرلماني الأوكراني، أنه يجب "تشكيل مجموعة تضم نوابا من برلمان أوكرانيا وأعضاء من مجلس الدوما أو مجلس الاتحاد الروسي".

وأشار نوفينسكي إلى أن الحوار البرلماني بين روسيا وأوكرانيا، يمكن أن يبدأ في إطار مجموعة مينسك أو في ستراسبورغ على هامش منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كما ذكر أنه يجب في المقام الأول إعادة العلاقات الدبلوماسية بالكامل. وأضاف: "تعمل ممثلياتنا الدبلوماسية، حاليا في ظروف وجود القائم بالأعمال. يجب إعادة عمل القنوات الدبلوماسية بشكل كامل".

وأعرب نوفينسكي عن اعتقاده بأنه يجب استعادة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين و"قبل كل شيء بين أوكرانيا ومناطق دونباس غير الخاضعة لها. والخطوة الثانية، استعادة العلاقات الاقتصادية بين أوكرانيا وروسيا".

وأضاف: "لقد وصلت هذه العلاقات الآن إلى أدنى مستوى، ووصل حجم التبادل التجاري إلى أدنى نقطة طوال فترة استقلال أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي