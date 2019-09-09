الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران فهمت الرسالة جيدا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوكالة، كورنيل فيروتا، أنه أكد للجانب الإيراني خلال زيارته طهران أن الوقت لديه أهمية حيوية، مشيرا إلى أن إيران فهمت الرسالة جيدا.

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وقال فيروتا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إنه شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين، أمس الأحد، على أهمية التعاون السريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يخص منحها المعلومات حول أنشطة إيران في القطاع النووي.

وذكر فيروتا أنه قال للطرف الإيراني إن "الوقت لديه أهمية حيوية"، مشيرا إلى أنه مرتاح لنبرة وموقف المسؤولين الإيرانيين وأن رسالته "تم فهمها بشكل جيد جدا".

وفي رده على سؤال حول ادعاءات واشنطن بشأن وجود مواد نووية مخفية لدى إيران، قال فيروتا: "تعليقي يكمن في استمرار تقدير احتمال وجود مواد نووية غير معلن عنها وأنشطة يجري القيام بها في إيران".

وأضاف القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن هذا الأمر يمثل، كما ذكرت خلال جلسة لمجلس المدراء (للمنظمة)، جزءا من رسالتنا إلى الدول الأعضاء فيه".

وزار فيروتا طهران على خلفية إعلانها السبت الماضي عن بدء المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه و"عدم إيفاء" الجانب الأوروبي "بوعوده" لتخفيف خسائر الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وزعم مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، الذي يعتبر من أبرز مؤيدي النهج القاسي تجاه الجمهورية الإسلامية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المدراء للمنظمة بإخفاء إيران مواد نووية غير مسموحة.

المصدر: وكالات