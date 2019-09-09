 
مباشر

وكالة الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

أخبار العالم

وكالة الطاقة الذرية: إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة
Reuters
أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdlz

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتمضي نحو تخصيب اليورانيوم، رغم أن هذا محظور بموجب الاتفاق النووي المبرم.

إقرأ المزيد
إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة
إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم، برغم أنه لم تتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر الحالي".

وكانت طهران أعلنت السبت، أنها بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك في إطار تخفيض جديد لالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هندية تنجب في سن الـ74 بعد 6 عقود من المحاولات