أعلن مسؤول عسكري أمريكي رفيع، أن روسيا تشكل تهديدا للقوة الأمريكية المنتشرة في الفضاء الخارجي، وبالتالي تهدد المصالح التجارية والعسكرية الأمريكية.

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وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد أمام مجلس أهلي للعلاقات الخارجية: "في سنوات التسعينيات، حين نشرنا قوات كبيرة في الفضاء الخارجي، انطلقنا من فكرة مفادها أنه لن يكون لدينا منافسون في الفضاء الخارجي، لكن المنافسة في الفضاء الخارجي استدارت اليوم".

ورأى الجنرال جوزيف دانفورد أن خصوم بلاده في هذا المجال هم روسيا والصين وأيضا كوريا الديمقراطية وإيران، وهي دول لديها ما يكفي من الإمكانيات.

وخلص رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إلى القول: "هناك تهديد حقيقي للوسائط الأمريكية المنتشرة في الفضاء، وتبعا لذلك يوجد تهديد حقيقي لمصالحنا التجارية والعسكرية، التي تعتمد على الفضاء وترتبط ارتباطا لا ينفصم به".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف في وقت سابق خلال حفل مكرس للبداية الرسمية لعمل القيادة الفضائية الأمريكية، الفضاء بأنه المجال المقبل للعمليات العسكرية، لغاية تتمثل حسب قوله، في ضمان هيمنة واشنطن في الفضاء.

روسيا بدورها أكدت أن الولايات المتحدة ذاتها، تخلق الظروف المسبقة لعسكرة الفضاء بنواياها لاستخدمه لأغراض عسكرية، وسيتعين على موسكو الرد على التهديدات المحتملة بتدابير موازية ومكافئة.

المصدر: نوفوستي