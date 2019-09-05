وسائل إعلام: البنتاغون يؤجل مشروع إطلاق السلاح الشعاعي إلى الفضاء

قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تأجيل مشروع إطلاق السلاح الشعاعي إلى الفضاء، من جزيئات محايدة لمحاربة الصواريخ المعادية. بحسب تقرير Defense One.

والسلاح الشعاعي- سلاح فضائي مبني على تشكيل حزم من الجزيئات مع استخدام الطاقة المخزنة فيها.

وكان ممثلو وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأمريكية قد أعلنوا في شهر مارس الماضي عن نيتهم اختبار السلاح الشعاعي في الفضاء عام 2023، وطلبوا إدراج مبلغ 34 مليون دولار في ميزانية عام 2020 لتنفيذه. ولكن هذه الفكرة لم ترق لأعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس. بحسب Defense One. لذلك رفضت لجنة التخصيصات المالية، في شهر مايو، بمجلس النواب تمويل مشروع السلاح الشعاعي.

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وأشار مايكل غريفين، نائب وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن هذه الأموال ستخصص لدراسات أساسية أكثر أهمية، مثل تطوير فعالية أشعة الليزر. ويذكر أن غريفين تحدث لأول مرة علنا عن السلاح الشعاعي في مارس 2018، مؤكدا على إمكانيات أسلحة الطاقة الموجهة. وقال في مؤتمر نظمته Defense News في فيرجينيا، "قررنا تأجيل العمل في مشروع السلاح الشعاعي إلى أجل غير مسمى". وأضاف، سوف يستمر البنتاغون في إجراء دراسات عن كيفية استخدام أشعة الليزر وطاقة الميكروويف بهدف تجهيز الطائرات والأقمار الصناعية بها، وكذلك الوحدات الأرضية.

المصدر: نوفوستي