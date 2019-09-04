أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة بخفض التزامات بلاده النووية، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن روحاني قوله في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع "السلطات الثلاث" مع رئيسي البرلمان علي لاريجاني، والقضاء إبراهيم رئيسي، إن "إيران ستقوم بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي اعتبارا من يوم الجمعة وخلال ذلك يجب على منظمة الطاقة الذرية القيام بما تحتاجه البلاد في مجال الأبحاث وتنمية التكنولوجيا النووية".

وأضاف أن إجراءات إيران ستكون "في إطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك فرصة لمدة 60 يوما أمام الجانب الأوروبي ومتى ما التزموا بتعهداتهم فنحن سنعود إلى التزاماتنا بشان الاتفاق النووي".

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وقال روحاني: "الجانب الأكبر من مفاوضات 5+1 مع إيران بشان الاتفاق النووي، كانت ترتكز على فرض القيود بشان الأبحاث والتنمية، ونحن سنقوم بإزالة هذه القيود اعتبارا من يوم الجمعة".

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد أعلن روحاني في خطاب متلفز أن الخطوة التالية لإيران في برنامجها النووي تتضمن تطوير أجهزة الطرد المركزي.

وقال "سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية.. خطوتنا الثالثة (تقليص التزام إيران بالاتفاق النووي عام 2015) تتضمن تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة".

المصدر: وكالات