روحاني يمهل الأوروبيين شهرين للالتزام بتعهداتهم

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، أن إيران ستمنح أوروبا مهلة شهرين إضافيين للالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

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وأكد روحاني أن طهران ستواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق، لكنه لفت في المقابل إلى أنه من المستبعد التوصل إلى نتائج حقيقية في التفاوض مع الأوروبيين اليوم أو غدا.

وأشار الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إلى أن الخطوة الثالثة من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي لها أهمية عالية، وستؤدي إلى تسريع نوعي في أنشطتها النووية، مشيرا إلى أن طهران ستعلن قريبا عن تفاصيل هذه الخطوة.

إلى ذلك، أشار التلفزيون الإيراني إلى أن فرنسا عرضت على إيران تقديم خمسة مليارات دولار مقابل عدم الإقدام على الخطوة الثالثة، في إطار خفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

المصدر: RT