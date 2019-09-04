مقتل عامل بانفجار في منجم فحم في دونيتسك

لقي شخص واحد مصرعه، في انفجار وقع اليوم، بمنجم "سكوتشينسكي" لإنتاج الفحم في دونيتسك، ولم ترد بعد أية أنباء عن حجم الخسائر المادية.

وجاء في بيان لوزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية: "في الساعة التاسعة و27 دقيقة من يوم 4 سبتمبر، شهدت المنطقة المتاخمة للمجمع الأرضي لمنجم "سكوتشينسكي"، انفجار جسم مجهول. ونجم عن ذلك مقتل أحد العاملين هناك".

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وأضاف البيان: "يجري في الوقت الراهن، تفتيش وفحص منطقة الحادث من قبل عناصر الهندسة العسكرية ومكافحة الألغام، ويتم التحقق من ملابسات وظروف الحادث، من قبل لجنة مختصة".

وفي وقت سابق، قال مصدر في وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية، لمراسل "إنترفاكس"، إن فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء تتواجد في منطقة المنجم.

المصدر: إنترفاكس