مصرع 9 عمال بانفجار في منجم فحم بالصين

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بانفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.

وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع في الساعة 8:00 مساء الأحد في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة في الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة.

المصدر: "شينخوا"