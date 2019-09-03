ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن اقتراب إعصار "لينغ-لينغ " يثير مخاوف من أن يلحق أضرارا حيث أنه مستمر في اكتساب قوة في الوقت الذي يتجه فيه شمالا صوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن "العاصفة المدارية، التي نشأت في غرب المحيط الهادئ يوم الاثنين الماضي، تسير حاليا في اتجاه الشمال الغربي على سطح البحر على بعد 650 كم جنوب غرب تايبه بتايوان بسرعة 9 كم في الساعة اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الثلاثاء."

ووصل الضغط المركزي للإعصار 994 هكتوباسكال (hPa). وقالت الوكالة إن أقصى سرعة للرياح قرب مركز الإعصار كانت 76 كيلومترا في الساعة، ويبلغ قطر الرياح 250 كيلومترا.

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ومن المتوقع أن تقترب العاصفة المدارية من البحر على بعد حوالى 310 كم جنوب غرب جزيرة جيجو أقصى جنوب كوريا في حوالي الساعة التاسعة صباح الجمعة،

وستصل على بعد حوالى 110 كم شمال غرب ميناء غونسان الغربى الواقع على بعد 274 كم جنوب سيئول، في الساعة التاسعة صباح اليوم التالي، وفقا لهيئة الأرصاد.

وقال يون كي-هان خبير الأرصاد الجوية في الهيئة "تزداد قوة لينغ-لينغ نظرا لأنه يمر ببطء في الوقت الحالي على البحار التي ترتفع فيها درجات الحرارة."

وأضاف "من المحتمل أن تتأثر البلاد بالإعصار الموسمي الثالث عشر لهذا العام بشكل رئيسي يوم الجمعة وصباح السبت." ولكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه تحديد الأراضي التي سيصل إليها الإعصار.

وأضاف أن مركز الإعصار من المتوقع أن يكون على بعد حوالي 40 كم شمال غرب سيئول ظهر يوم السبت.

المصدر: يونهاب