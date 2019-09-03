عاصفة رعدية نادرة ومثيرة وسط دوامة إعصار "دوريان"

أطلق إعصار دوريان عاصفة رعدية مثيرة للانبهار في الوقت الذي يواصل التوجه نحو طريقه المدمر المأساوي.

ومن خلال جمع صور الأقمار الصناعية منذ نهاية شهر أغسطس، وجد عالم الأرصاد الجوية، داكوتا سميث، عرضا مذهلا للأضواء الساطعة داخل وحول عين الإعصار.

ولم تكن مقاطع سميث الوحيدة التي تصور الأضواء العنيفة التي تظهر في العاصفة، وتشير هذه الظاهرة المثيرة إلى مشكلة محتملة، وهي أن الأسوأ قادم.

Hurricane Dorian putting on a lightning show tonight.



Spectacular imagery. pic.twitter.com/cdrs22PZqe — Dakota Smith (@weatherdak) August 30, 2019

ولا تعد الومضات الصاعقة أثناء الأعاصير نادرة تماما، لكنها عادة ما تحدث بشكل غير متكرر وتقتصر بشكل عام على الأطراف. لذلك، فإن رؤيتها تظهر بشكل منتظم في عين الإعصار تعد فأل شؤم.

وأوضح سميث لموقع "ساينس ألرت"، أن "البرق في عين الإعصار يبرز عادة الحمل الحراري العميق، وهذا يعني عادة أن الإعصار يحافظ ويزيد من قوته".

Take a look at all that lightning! The Geostationary Lightning Mapper aboard NOAA's #GOESEast captured this view of all the lightning associated with #HurricaneDorian2019 in the morning hours of Aug. 30, 2019. Follow the storm's path here: https://t.co/raWlm8629mpic.twitter.com/qxOMNmzXIq — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 30, 2019

وتعد الأعاصير من أكثر أنواع العواصف فتكا على الأرض، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن نشاط البرق يميل إلى الزيادة قبل أن تتكثف إحدى هذه العواصف.

ونظرا لأن عين الإعصار أو الإعصار أكثر دفئا من الهواء الموجود فوق المحيط، فإن هذا يعني أن اللب الداخلي يحتوي على ماء أقل تبريدا، ما يوفر الشحنة الكهربائية اللازمة للعاصفة الرعدية.

لكن عندما يتغير الحمل الحراري فجأة، يخلق رشقات نارية صغيرة في وسط العاصفة، وبذلك يمكن أن تصبح التيارات الكهربائية "مجنونة".

وفيما ما يزال العلماء يدرسون ما يمكن أن تخبرنا به هذه الومضات، فإن المعلومات الضئيلة المعروفة حتى الآن، تشير إلى أنه عندما يظهر البرق في عين الإعصار، فإن هذا لا يعد أمرا يمكن تجاهله.

وأوضح ريتشارد بليكسلي، عالم الغلاف الجوي، على موقع "ناسا" الإلكتروني: "عموما، لا يوجد كثير من الصواعق في منطقة الأعاصير، لذلك عندما يكتشف الناس الكثير من الصواعق في إعصار، فإنهم يكتفون بالقول إن شيئا ما يحدث هناك".

يذكر أنه بعد يومين من ظهور هذه العواصف الرعدية لأول مرة، تمت ترقية "دوريان" إلى الفئة 5، حيث ضرب جزر البهاما بكامل قوته. واليوم، يضرب الإعصار الجزيرة ويتوقع أن يستمر في طريقه باتجاه فلوريدا وكاروليناس في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويعد "دوريان" ثاني أقوى إعصار على الإطلاق في المحيط الأطلسي.

المصدر: ساينس ألرت