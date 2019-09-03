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طهران: نتحرى ضلوع استخبارات هولندا بتخريب محطة نووية باستخدام "ستاكس نت"

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طهران: نتحرى ضلوع استخبارات هولندا بتخريب محطة نووية باستخدام
AFP
(صورة أرشيفية)
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أعلنت طهران أنها تتحرى مع سفارتها في هولندا، أنباء تشير إلى دور الاستخبارات الهولندية في أعمال تخريبية استهدفت محطة نووية إيرانية باستخدام فيروس "ستاكس نت".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الصدد: "نتحرى بدقة في الخارجية الإيرانية وسفارة بلادنا في هولندا الأنباء التي تشير إلى دور جهاز الاستخبارات الهولندي في أعمال تخريبية استهدفت محطة نطنز النووية عبر هجوم بفيروس (ستاكس نت)".

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وأضافت الخارجية الإيرانية: "أبلغنا قلق وحساسية الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن عبر لقاء جمع مدير دائرة شؤون غرب أوروبا مع مدير الدائرة السياسية في الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في طهران حيث وعد الجانب الهولندي بإبلاغ الأمر إلى الحكومة الهولندية".

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وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق أن أجهزة المخابرات الهولندية جمعت بيانات حساسة من محطة نطنز النووية، ما مكن الولايات المتحدة من شن هجوم في عام 2007، استهدف منظومات رقمية في المفاعل النووي باستخدام فيروس "ستاكس نت".

المصدر: RT

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