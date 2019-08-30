 
مباشر
عاجل
وزارة المال اللبنانية لـRT: لم نتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ستتوجه إلى لبنان

اليابان تجنح لزيادة إنفاقها العسكري للعام الثامن على التوالي

أخبار العالم

اليابان تجنح لزيادة إنفاقها العسكري للعام الثامن على التوالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbz1

طالب الجيش الياباني بزيادة ميزانية الدفاع للعام الثامن على التوالي، بدعوى الحاجة لشراء صواريخ اعتراضية ومقاتلات شبح أمريكية وعتاد يحتاجه لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية والصين.

وتتضمن ميزانية وزارة الدفاع التي نشرت اليوم الجمعة زيادة الإنفاق بنسبة 1.2% ليصل إلى مبلغ قياسي يبلغ 5.32 تريليون ين (50.48 مليار دولار) في العام الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل.

وسينظر مسؤولو وزارة المالية في طلب زيادة ميزانية الدفاع قبل أن توافق عليه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي يميل إلى إحياء ماضي بلاده العسكري.

واليابان بالفعل واحدة من أكثر الدول إنفاقا على الأغراض الدفاعية رغم أن دستورها يحظر امتلاك أسلحة هجومية.

وهي رفعت إنفاقها العسكري بمقدار العشر خلال السنوات السبع المنصرمة وجاءت هذه الزيادة بدافع القلق من حشد جيرانها لقدراتهم العسكرية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد