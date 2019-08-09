اليابان تشكل وحدة فضائية عسكرية

أفادت صحيفة Yomiuri اليابانية بأن الحكومة تعتزم العام المقبل تشكيل أول وحدة عسكرية فضائية.

وقالت إن تلك الوحدة تضم 70 خبيرا يتلقون تدريبات في الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية والقوات المسلحة الأمريكية. وسيرابط مركز قيادة الوحدة العسكرية بمدينة فوتيو التابعة لولاية طوكيو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الغاية الرئيسية من تشكيل الوحدة الفضائية اليابانية هي مراقبة الفضاء الكوني ومنع دول أخرى من شن هجمات على المنشآت اليابانية والحيلولة دون اصطدام الأقمار الصناعية بالنفايات الفضائية.

وتقوم الحكومة اليابانية في الوقت الحاضر، حسب الصحيفة، بوضع نظام مراقبة الفضاء باستخدام الرادارات والتلسكوبات الأرضية.

يذكر أن اليابان خططت أولا لتشكيل وحدة عسكرية فضائية بحلول عام 2022، ثم اتخذت قرارا بتطبيق ذلك عام 2020. ويفسر الخبراء هذا الأمر بتشكيل الولايات المتحدة لقواتها الفضائية التي يفترض أن تتعاون مع الوحدة العسكرية الفضائية اليابانية.

وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد شدد أكثر من مرة على ضرورة رفع فاعلية الجيش الياباني وتعزيز مواقفه في المجالين السيبراني والفضائي.

المصدر: تاس