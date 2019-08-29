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رئيس وزراء باكستان يدعو مواطنيه للتظاهر من أجل كشمير

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رئيس وزراء باكستان يدعو مواطنيه للتظاهر من أجل كشمير
Reuters ATHIT PERAWONGMETHA
رئيس وزراء باكستان عمران خان
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دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مواطنيه للتظاهر بكثافة الجمعة في كافة أنحاء البلاد تنديدا بالظروف التي تعيشها المنطقة الواقعة تحت سلطة الهند في كشمير، محور خلافات البلدين.

وكتب على موقع تويتر: "أتمنى أن يخرج كل الباكستانيين لإظهار تضامنهم مع الشعب الكشميري"، مضيفا، أن "علينا توجيه رسالة دعم قوية إلى الكشميريين للقول.. أن أمتنا تقف بحزم إلى جوارهم".

وسبق أن دعا خان الباكستانيين في وقت سابق خلال الأسبوع إلى التظاهر كل أسبوع إلى حين توجهه إلى نيويورك للمشاركة في نهاية سبتمبر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث وعد بطرح القضية هناك.

وردت الهند بغضب على دعوة خان إلى التظاهر، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رافيش قمر، "نشجب بشدة التصريحات غير المسؤولة للمسؤولين الباكستانيين بخصوص مسائل داخلية تخص الهند".

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وأصدرت حكومة الهند مرسوما تنفيذيا مفاجئا في الخامس من أغسطس الجاري، يقضي بإلغاء الوضع الخاص لكشمير، الأمر الذي أدى إلى إغلاق القسم الهندي من المنطقة ووصول تعزيزات أمنية هندية بآلاف الجنود، خصوصا في مدينة سريناغار، أكبر مدن الإقليم، مع فرض حظر تجوال في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

وردت باكستان على قرار الهند بطرد سفيرها من إسلام آباد، وأوقفت التجارة الثنائية بين البلدين، وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.

وتبادلت الحكومتان الاتهامات بخرق لنظام وقف إطلاق النار في كشمير وإطلاق قذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل مدنيين.

المصدر: أ ف ب

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