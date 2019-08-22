رئيس الوزراء الباكستاني: الحوار مع الهند بلا معنى

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الحوار مع الهند "لا معنى له"، معتبرا أنها فسرت جميع محاولات بلاده من أجل السلام والحوار "على أنها تنازلات".

وأضاف خان الذي وجه انتقادات إلى نيودلهي على خلفية إلغائها الوضع الخاص بالجزء الخاضع لها في إقليم كشمير، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس: "ليس هناك أي معنى للحوار مع الهند، لقد تحدثت بقدر ما ينبغي أن أتحدث".

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وتابع: "لسوء الحظ عندما أنظر إلى الوراء، فإنني أرى أن الهنود فسروا جميع محاولاتي من أجل السلام والحوار، على أنها تقديم تنازلات".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن جهود الدخول في حوارات مع الهند لم تسفر عن نتيجة، مبينا أنه "لا يوجد شيء يمكننا القيام به الآن".

وذكر أن "الهند ستحاول إضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية ضد باكستان عبر تنفيذ حملة تضليل في كشمير"، معربا عن شعوره بالقلق بهذا الخصوص ومحذرا في الوقت نفسه أن "باكستان سترد في مثل هذه الحالة".

وأردف قائلا: "ننظر إلى بلدين يملكان أسلحة نووية، لذا يمكن أن يحدث أي شيء قد يرتفع التوتر، وهذا سيكون وضعا مخيفا بالنسبة للعالم".

واستشاطت إسلام آباد غضبا بعد أن أعلنت نيودلهي، في 5 أغسطس، قرارها إلغاء ولاية جامو وكشمير ذاتية الحكم وإنشاء منطقتين اتحاديتين صلاحياتهما أقل من صلاحيات الولاية. كما صادق البرلمان الهندي على إلغاء مادة دستورية تمنح ولاية جامو وكشمير وضعا قانونيا خاصا.

وأدت خطوة الهند إلى تصاعد حدة التوتر بينها وبين باكستان، على خلفية النزاع التاريخي بين البلدين حول موضوع السيادة على إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

المصدر: "نيويورك تايمز"