باكستان تشيد بجهود ترامب للحد من التوتر في كشمير

رحبت باكستان اليوم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف التوتر الراهن في المنطقة والناجم عن تطورات الوضع في إقليم كشمير.

وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة الإعلام، فردوس أعوان، أن باكستان تقدر الدور الذي يؤديه ترامب لتخفيف التوتر في المنطقة.

وأضافت أن جهود الرئيس الأمريكي لتخفيف التوتر حول كشمير تعد ثمرة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإبراز القضية الكشميرية على المستوى العالمي.

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وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، قد صرح الليلة الماضية بأن ترامب قد أكد خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان والحفاظ على السلام في المنطقة.

المصدر: وكالات