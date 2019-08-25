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الأركان الإسرائيلية: قاسم سليماني أشرف شخصيا على خطة أفشلناها في سوريا

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الأركان الإسرائيلية: قاسم سليماني أشرف شخصيا على خطة أفشلناها في سوريا
Reuters
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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أشرف شخصيا على الخطة الإيرانية المزعومة التي أعلنت تل أبيب إفشالها في سوريا.

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ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لاجتماع عقدته الليلة الماضية القيادة الشمالية فيه، ويقول فيه كوخافي متحدثا عن الخطة الإيرانية المزعومة لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة على إسرائيل: "الشخص الذي قاد هذا الهجوم وأشرف عليه هو سليماني شخصيا، وهو مول وعلم ودرب العناصر الشيعية الذين كان من المقرر أن ينفذوه".

وحذر قائد الأركاد في الفيديو من أنه على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لجميع السيناريوهات، تحسبا لرد إيراني محتمل على غاراته الأخيرة على سوريا.

من جانبه، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، تمير هايمن، أن هؤلاء العناصر تلقوا التدريب تحت إشراف سليماني في منشأة قرب دمشق.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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