كشف الجيش الإسرائيلي عما وصفه بـ "تفاصيل مهمة جديدة" حول الهجوم الذي نفذه السبت على "أهداف إيرانية" بريف دمشق، مقارنا بين العمليات التي تنفذها إيران تجاه إسرائيل والسعودية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، في تصريح مصور نشره اليوم الأحد: "فيلق القدس الإيراني بقيادة قاسم سليماني، كان ينوي إرسال طائرات مسيرة مسلحة بهدف تفجيرها في إسرائيل، مثلما يطلق هذه الطائرات المسلحة المسيرة بالتجاه حقول النفط والمطارات في المملكة العربية السعودية واليمن وغيرها، ويمس بالمدنيين".

وأضاف: "لقد أحبط جيش الدفاع يوم أمس هذه المحاولة لإطلاق الطائرات المسلحة المسيرة باستهداف مقرات إرهابية تابعة لفيلق القدس والمليشيات الشيعية في عقربا جنوب دمشق. إننا نحمل النظام السوري وإيران، فيلق القدس على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الأحداث".

واعتبر أنها "دليل آخر للخطورة التي يمثلها التموضع الإيراني العسكري في سوريا وغيرها في الجبهة الشمالية، ليس فقط بالنسبة إلى إسرائيلي بل إلى الأمن الإقليمي".

#فيلق_القدس الايراني بقيادة #قاسم_سليماني كان ينوي إرسال طائرات مسيرة مسلحة بهدف تفجيرها في #إسرائيل-مثلما يفعل في #السعودية واليمن وغيرها ويمس بالمدنيين.أحبطنا هذه المحاولة.نبقى بحالة جاهزية عالية ومستعدون لسيناريوهات دفاعية وهجومية مختلفة وفق الحاجة.لجيش الدفاع قدرات كبيرة جدا pic.twitter.com/Y4DaHTmzJZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 августа 2019 г.

وتابع: "قوات جيش الدفاع على حالة جاهزية عالية في كل ما يتعلق بالجهود الدفاعية والهجومية وغيرها، وكما تعلمون، لجيش الدفاع الإسرائيلي قدرات عالية جدا على جميع المستويات".

#فيلق_القدس الايراني بقيادة #قاسم_سليماني كان ينوي إرسال طائرات مسيرة مسلحة بهدف تفجيرها في #إسرائيل- مثلما يرسلها الى المطارات وحقول النفط في #السعودية و #اليمن وغيرها. جيش الدفاع أحبط هذه المحاولة. فيلق القدس هو مصدر الشر وعدم الاستقرار الإقليمي. pic.twitter.com/j4kpqN4aJW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 августа 2019 г.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن "تفاصيل جديدة مهمة" خاصة بالحادث، وقال عبر "تويتر": "يتابع جيش الدفاع في الأسبوع الأخير محاولة فيلق القدس تنفيذ عملية تخريبية عن طريقة تحليق عدة طائرات مسيرة مسلحة باتجاه أهداف إسرائيلية. الحديث عن طائرات مسيرة يتم استخدامها لأعراض انتحارية أو لإلقاء متفجرات".

وأضاف أدرعي: "العناصر الذين تم اختيارهم لتنفيذ هذه المهمة هم أفراد في المليشيات الشيعية، عناصر إرهابية يأتي بهم فيلق القدس وقاسم سليماني إلى سوريا ويدربهم ويسلحهم. الحديث عن مليشيات تعمل وفق أجندة فيلق القدس لأغراضه بهدف تنفيذ عملية وليس بأي مسمى أو إطار أخر".

ونشر صورة قال إنها تظهر "هبوط معدات هذه الخلية في مطار دمشق الدولي"، خلال الأسابيع الأخيرة، مع "عناصر إيرانية، حيث تجمهروا في قرية عقربا جنوب دمشق في مجمع خاص يتبع لفيلق القدس".

#صورة في الأسابيع الاخيرة هبطت معدات هذه الخلية في مطار #دمشق الدولي مع عناصر إيرانية حيث تجمهروا في قرية #عقربا جنوب #دمشق في مجمع خاص تتبع لفيلق القدس pic.twitter.com/bsTbvidqAK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 25 августа 2019 г.

وادعى أنه "تم رصد هذه المجموعة التخريبية من الإيرانيين والمليشيات الشيعية، يوم الخميس الماضي، في قرية عرنة في طريقهم لتنفيذ العملية، حيث تم رصد الطائرات المسيرة بحوزتهم لكن تم تشويش محاولتهم حيث فشلوا في تحقيق الهدف".

وأردف: "الليلة الماضية، تقرر استهداف هذه الخلية في قرية عقربا السورية بعد الاستنتاج أن الخلية تنوي تنفيذ العملية في الساعات المقبلة، انطلاقا من الأراضي السورية باتجاه أهداف إسرائيلية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن شن غارة جوية على قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قائلا إن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"مليشيات شيعية" انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، ذكر الجيش السوري، مساء السبت، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت "معظم الصواريخ المعادية".

المصدر: RT