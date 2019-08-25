مصادر: الضربات الإسرائيلية قرب دمشق أمس خلفت قتلى في صفوف "حزب الله"

قالت مصادر قريبة من "حزب الله" اللبناني إن اثنين من عناصر الحزب، قتلا إثر غارة شنتها إسرائيل بالقرب من العاصمة السورية دمشق، مساء أمس السبت.

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وذكرت المصادر أن "عنصرين من الحزب قتلا في الغارة الإسرائيلية أمس"​​​.

كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاة عنصرين من "حزب الله"، إثرغارة في سوريا أمس، وهما ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب.

موقع التيار الحر

في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره في لندن) إن 3 عناصر، بينهم اثنان من حزب الله اللبناني والأخير يُرّجح أنه من "القوات الإيرانية"، قتلوا جراء الغارات التي نفذتها طائرات إسرائيلية مساء أمس السبت قرب بلدة عقربة في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، جنوب العاصمة دمشق.

المصدر: وكالات، سبوتنيك