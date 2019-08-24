إسرائيل تعلن قصف مواقع في دمشق لإحباط هجوم ضد أهداف داخلها

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني" وحلفاؤه ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف أدرعي أن مقاتلات تابعة للجيش الإسرائيلي شنت ضربة "على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق" لإحباط الهجوم، وتابع: "لقد جاءت الغارة ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

وبين أن الحديث يدور عن عملية خطط فيها "لإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المسلحة ضد أهداف إسرائيلية"، مشددا على أن "إيران والنظام السوري يتحملان المسؤولية المياشرة عن هذه المحاولة".

وأضاف بالقول: "يبقى جيش الدفاع في حالة جاهزية كبيرة لمواصلة الجهود الدفاعية والعمل وفق الحاجة ضد نوايا لتنفيذ اعتداءات ضد دولة إسرائيل ويحمل إيران والنظام السوري المسؤولية المباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي تم إحباطها".

من جانبه، أعلن الجيش السوري، مساء السبت، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، قائلة إنها أسقطت معظم الصواريخ المعادية.

المصدر: RT + وكالات