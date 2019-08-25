 
مباشر

قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

أخبار العالم

قتلى في تحطم طائرة بسويسرا
Reuters TB/MMA
طائرة من طراز بايبر (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb6d

لقي ثلاثة أشخاص، من بينهم رضيع، مصرعهم صبيحة اليوم الأحد، بعد تحطم طائرة سياحية صغيرة في جبال الألب السويسرية، وفق ما نقلته الشرطة المحلية.

إقرأ المزيد
لحظة تحطم طائرة إخماد حرائق في فرنسا ومصرع قائدها
لحظة تحطم طائرة إخماد حرائق في فرنسا ومصرع قائدها

وتفيد الأنباء بأن طائرة من طراز "بايبر" أقلعت صبيحة اليوم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، من مطار بمقاطعة "فو" باتجاه إيطاليا، لكنها تحطمت بعد ساعة ونصف من إقلاعها في منطقة قريبة من ممر "سامبلون" الجبلي على ارتفاع ألفي كيلومتر.

واشتعلت النيران في الطائرة مباشرة بعد سقوطها، ما أسفر عن مقتل من كان على متنها.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث المأساوي.

المصدر: "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السفير الأمريكي الجديد يوجه رسالة لليبيين بلهجتهم