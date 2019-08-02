 
مباشر

لحظة تحطم طائرة إخماد حرائق في فرنسا ومصرع قائدها

أخبار العالم

لحظة تحطم طائرة إخماد حرائق في فرنسا ومصرع قائدها
AFP ERIC ESTRADE
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7kk

لقي قائد طائرة برمائية فرنسية لإخماد الحرائق، مصرعه في حادث تحطم، أثناء عمليات إطفاء الحرائق في مدينة جينيراك جنوب غربي البلاد وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وفيما لم يتم الإعلان عن الأسباب المحتملة للتحطم، أكدت مصادر مقربة من التحقيق، أن طيارا واحدا فقط كان على متن الطائرة المتحطمة.

وقد شاركت الطائرة المنكوبة في عمليات إطفاء الحرائق بالقرب من جينيراك، حيث ازدادت مساحة الحرائق الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ونشر Secours Info على صفحته في تويتر مقطع فيديو للثواني الأولى من تحطم الطائرة.

إقرأ المزيد
إثر موجة الحر.. حرائق تجتاح آلاف الهكتارات في فرنسا
إثر موجة الحر.. حرائق تجتاح آلاف الهكتارات في فرنسا

المصدر: rg.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا