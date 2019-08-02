لقي قائد طائرة برمائية فرنسية لإخماد الحرائق، مصرعه في حادث تحطم، أثناء عمليات إطفاء الحرائق في مدينة جينيراك جنوب غربي البلاد وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وفيما لم يتم الإعلان عن الأسباب المحتملة للتحطم، أكدت مصادر مقربة من التحقيق، أن طيارا واحدا فقط كان على متن الطائرة المتحطمة.

🔴🔴 INFORMATION DRAMATIQUE : CRASH D'UN AVION BOMBARDIER D'EAU 🔴🔴



Il y a plusieurs minutes que nous avons reçu l'information mais nous souhaitions la vérifier avant de la publier. Un canadair s'est écrasé sur l'incendie de Générac.

Vidéo: Julien Lea Coste pour @MeteoLanguedocpic.twitter.com/o6kViCw5Dk — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) August 2, 2019

وقد شاركت الطائرة المنكوبة في عمليات إطفاء الحرائق بالقرب من جينيراك، حيث ازدادت مساحة الحرائق الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

ونشر Secours Info على صفحته في تويتر مقطع فيديو للثواني الأولى من تحطم الطائرة.

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المصدر: rg.ru